Rum basınına göre ‘iki devletli çözüm’ masada: Kıbrıs’ta kadife ayrılık olabilir

Kıbrıs’ta son günlerde yeniden tartışma konusu olan iki devlete dayalı çözüme ilişkin son senaryolar, Rum medyasında geniş yer almaya başladı.

Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros, ‘Kıbrıs’ta kadife ayrılık olabilir’ manşetiyle çıktı. Gazete, “Türk tarafının kadife ayrılık için anlaşma ve toprak iadesine hazır olduğunu” yazdı. Haberde, Türk tarafının Kuzey’de tam egemenlik, deniz ve havada ise ortak idare istediği ileri sürüldü. Gazete, Kıbrıslı Türklerin iki devlet istemesi durumunda Avrupa Birliği vatandaşlıklarını kaybedeceklerini öne sürdü. Kıbrıslı Türklerin yalnızca yeni devletin vatandaşı olacaklarını yazan gazete; Türklerin kimlik ve pasaportlarının (Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu) geçerli olmayacağının kesin olarak addedildiğini ileri sürdü.

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Fileleftheros, AB’ye üye devletlerinin çoğunluğunun ise kendi sebepleri ve çıkarları yüzünden iki devlet senaryosunu uygun görmediklerini öne sürdü. Gazete, Kıbrıs’taki ayrı devletin diğer ülkeleri de etkileyeceğini, bu nedenle AB’nin ‘ok yaydan çıkar’ endişesinde olduğunu yazdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 16 Nisan’da bir araya gelen Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis birlikt fotoğraf vermekten kaçınmışlardı. Bu, liderler ‘federal çözümde anlaşamıyor’ yorumlarına neden olmuştu.