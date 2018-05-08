Ruhani’den nükleer anlaşmadan çekilen Trump’a: ABD olmadan da devam edebiliriz

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkması için “ABD olmadan da devam edebiliriz” dedi.

Trump, ülkesinin İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini ve 2015’te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıklamıştı.

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Devlet televizyonunda konuşan Ruhani, Trump’ın açıklamasından itibaren söz konusu nükleer anlaşmanın İran ve beş ülke arasında olduğunu söyledi ve ekledi: “Bundan sonra diğer ülkelerin anlaşmayla ilgili nasıl tavır sergileyeceğini beklemeliyiz.”

Ruhani’nin sözünü ettiği ülkeler, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya.

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Ruhani şöyle devam etti: “Nükleer anlaşma, ABD’nin bundan çıkacağını ilan edeceği İran ve ABD arasında yapılan ikili bir anlaşma değildi. Anlaşma, BM tarafından onaylanan uluslararası bir anlaşmadır. Bu gece ABD resmen uluslararası taahhütlerini kale almadığını ilan etti ve Trump’ın bu tutumunu destekleyen bir tek gayrimeşru siyonist İsrail rejimi oldu. Dışişleri bakanıma gelecek bir kaç hafta içinde; Avrupa Birliği, Çin ve Rusya’yla gerekli müzakerelerde bulunması talimatını verdim. Kısa olacak bu sürenin sonunda beş ülkenin işbirliğiyle, söz konusu anlaşmadaki İran’ın isteklerinin yerine getirilmesi durumunda, anlaşma devam edecek. Eğer çıkarlarımızın güvence altına alınmadığını görürsek, bu şartlarda alacağımız kararları yakında halkımıza duyuracağım.”