Ruhani’den Erdoğan’a Suriye yorumu: Zorba ülkelerin saldırması çok çirkin bir emsal

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ABD, Fransa ve Britanya’nın ortak Suriye saldırısı için, “Bazı güçlü ve zorba ülkelerin istedikleri zaman bir başka ülkeye saldırması uluslararası ilişkilerde çok çirkin bir emsal” dedi.

Erdoğan, ABD, Britanya ve Fransa tarafından Suriye’ye dönük gerçekleştiren operasyonu desteklediklerini belirterek, “Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru buluyoruz” demişti.

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Sputnik’in, İran merkezli Press TV’den aktardığına göre Erdoğan ile telefonda görüşen Ruhani, Tahran’ın Ankara ile devam eden işbirliğinin Suriye’deki gerilimi azaltmaya yardım edeceğine inandığını belirterek ülkesinin her zaman hangi ülkede olursa olsun kimyasal silah kullanımını kınadığını belirtti.

Ruhani, Erdoğan’a şunları söyledi: “Hiçbir şey kanıtlanmamışken ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) müfettişlerinin araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını açıklamamışken hiçbir ülkeye ya da ülkelere bir askeri eylem izni verilmemeli. Bazı güçlü ve zorba ülkelerin istedikleri zaman bir başka ülkeye saldırması uluslararası ilişkilerde çok çirkin bir emsal.”

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Ruhani, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ankara’da ay başında yaptıkları toplantıda başlıca gündem maddelerinin terörle mücadele, Suriye’de savaşı sonlandırma ve bölgede güvenliği sağlama olduğunu da vurguladı.