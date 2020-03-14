Ruhani’den ‘corona’ya karşı ‘video konferans’ önlemi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü Corona Virüsüyle Mücadele Kurulu toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı.

Virüs nedeniyle 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 611’e ulaştığı ülkede salgınla mücadele için oluşturulan kurulun toplantısı alışılmışın aksine sanal ortamdan yapıldı.

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Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, kurul üyeleri virüsün yayılmasını önlemeye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin raporlarını sundu.

Toplantıda, hastalık belirtisi olup seyahat edenlere para cezası verilmesine yönelik Sağlık Bakanı Sait Nemeki tarafından yapılan teklifi geri çeviren Ruhani, “Bu insanlar hasta olduklarının farkında olmayabilir, tedavi için hastaneye sevkleri yeterli” dedi.