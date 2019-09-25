Ruhani: Yaptırımlar sürdükçe ABD ile görüşme yapmayacağız

Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurulu’nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın ‘nükleer anlaşma’ya dair yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti ve yaptırımlar sürdükçe ABD ile görüşme olmayacağını açıkladı.

Ruhani, New York’taki BM Genel Kurulu’nda ABD’ye yüklendi: Fotoğraf: DHA

Ruhani, şöyle dedi: “Acımasız bir ekonomik terörizm uygulayan ABD, uluslararası korsanlık yapıyor. Yaptırımlar devam ettiği sürece nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz. Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz. İran, ABD’nin geri çekilmesine rağmen tüm nükleer taahhütlerine sadık kaldı. BM Güvenlik Konseyi kararının onuruna, Avrupa’ya, ABD çıkışını dengelemek için 11 yükümlülüğünü yerine getirme fırsatı verdik, ancak ne yazık ki sadece güzel sözler duyduk ve etkili bir eylem görmedik.

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Biz İranlılar, özgürlük hareketinde ulusların öncüsü olduk; kendimiz ve komşularımız için daima barış ve refah talep ettik ve hiçbir zaman dış saldırganlık ve baskıya boyun eğmedik. Tarihin en sert yaptırımlarını, milletimizin onuruna ve geçimine karşı uyguladıklarını söyleyenlerle müzakere etme davetine inanmıyoruz.”