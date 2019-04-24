Ruhani: Yaptırımlar kaldırılırsa ve özür dilenirse ABD ile görüşebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımların kaldırılması ve ‘yasadışı uygulamalar için özür dilenmesi’ durumunda ABD’yle görüşebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ruhani, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarıyla ilgili muafiyetlerin kaldırılması kararından sonra açıklamalarda bulundu.

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ABD’nin 40 yıldır İran’a karşı hamleler yaptığını belirten Ruhani, bu girişimlerin daha önce olduğu gibi bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

Ruhani, stratejik önemi bulunan Hürmüz Boğazı’nı kapatıp kapatmama kararının İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait olduğunu da sözlerine ekledi.