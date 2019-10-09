Ruhani: Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin IŞİD’den (DEAŞ) en fazla zarar gören ülkelerden biri olduğunu belirterek, bu örgüt ile yurt içi ve yurt dışında artan tempo ile mücadele ettiğini, bu mücadelenin ‘Fırat’ın doğusunda da devam edeceğini’ açıkladı.