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Yaramazlara biraz batar!

Ruhani: Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘Türkiye’nin güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Ruhani şu ifadeleri kullandı: “Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı. Bu endişelerin kaldırılması yönünde adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. ABD birlikleri bölgeyi terk etmeli. Suriye’deki Kürtler Esad’ın ordusunu desteklemeli.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye’nin yabancı ülkelere asker gönderme izninin 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin TBMM’ye sunulan tezkere dün kabul edilmişti. 

Bloomberg’e konuşan ismini vermeyen yetkili, küçük bir öncü grubun Suriye’ye daha geniş kapsamlı bir saldırı için Tel Abyad ve Resulayn kasabaları yakınlarından giriş yaptığı bilgisini verdi.

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