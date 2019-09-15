Ruhani: Suriye’de istikrar ve huzur için ABD’nin işgali sona ermeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara’da yarın Türkiye, İran ve Rusya’nın Suriye’deki durumu görüşmek için düzenleyeceği ‘Astana zirvesi’ için Türkiye’ye hareketinden önce başkent Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında “Suriye’de istikrarın oluşması için ABD’nin işgali sona ermelidir” dedi.

‘Astana’nın Suriye meselesiyle ilgili Türkiye, Rusya ve İran’ın düzenlediği beşinci zirve olduğunu hatırlatan Ruhani, Suriye’de terörizmle mücadelenin yanı sıra dış müdahalenin sona ermesi, sığınmacıların geri dönüşü, anayasanın düzenlenmesi ve 2021 yılında yapılacak seçimler gibi meselelerin de görüşmelerde ele alınacağını söyledi.

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‘Suriye’nin geleceği Suriye halkının kendi kararına bağlıdır’

Suriyelilerin kendi geleceklerine dair karar verme yetkisine sahip olması gerektiğini vurgulayan Ruhani, ABD’nin ve diğer güçlerin Fırat’ın doğusundaki yasadışı varlığının Suriye’nin istikrar ve huzura kavuşmasını engellediğini söyledi.

Fotoğraflar: Reuters (Arşiv)

İsrail’in müdahalelerine de değinen Ruhani, İsrail’in tutumunun Türkiye, Rusya ve İran açısından oldukça endişe uyandırıcı olduğunu belirtti.

Suriye ve Yemen’deki sorunların bölge ülkeleri tarafından müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini söyleyen Ruhani, ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) destekleyip bazı operasyonları bizzat yönettiğini ileri sürdü.

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Ruhani açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bölgede gerçek güvenliğin sağlanması için ABD işgali ve İsrail rejiminin tahrik edici müdahalesi sona ermelidir. ABD’nin bölgedeki yanlış planları ve komploları dünya ülkeleri için endişeye yol açmaktadır.”

Türkiye ve Suriye’nin İran için stratejik açıdan önemli komşular olduğunu vurgulayan Ruhani, şöyle konuştu: “Suriye’deki ekonomik sorunların çözülmesi için en iyi yol direnişten sonra komşu ülkelerle ilişkidir. O yüzden komşularla ilişkiler önceliğimizdir.”

Ankara’da yarın düzenlenecek zirvede Rusya ve İran liderleri ile baş başa görüşmelerin gerçekleştirilmesi, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ruhani bu akşam Ankara Esenboğa Havalimanı’nda valilik ve belediye yetkilileri ile Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand tarafından karşılandı.



