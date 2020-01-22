Ruhani: Nükleer anlaşma olmasa da nükleer silah üretmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupalı güçleri Washington’un ‘2015 nükleer anlaşmasını ihlal etme hatasını tekrarlamaktan kaçınmaya’ çağırırken, İran’ın asla nükleer silah için girişimde bulunmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İran, ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından yakın tarihte İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, Britanya ve Avrupa Birliği’yle yeniden masaya oturmuştu. Bu ayın başında ise 2015’teki nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını, konu BM’ye intikal ederse de anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

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Ruhani, kendi internet sitesinden, “Hiçbir zaman nükleer silah için girişimde bulunmadık … Nükleer anlaşma olsun veya olmasın asla nükleer silah için girişimde bulunmayacağız … Anlaşmayı ihlal etmenin sonuçlarından Avrupa güçleri sorumlu olacak” diye yazdı.

Ruhani, İran’ın anlaşmaya bağlı kaldığını ve diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde nükleer adımlarının geri alınabileceğini söyledi.