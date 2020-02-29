Ruhani, Erdoğan’a, Türkiye-İran-Suriye zirvesi önerdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bu akşamki telefon görüşmesine ilişkin İran cumhurbaşkanlığına ait web sitesinden yapılan açıklamada, Ruhani’nin Erdoğan’a Türkiye-İran-Suriye üçlü zirvesi önerdiği belirtildi. Ruhani, yeni İdlib görüşmelerine İran’ın ev sahipliği yapabileceğini de söylemiş.

Fotoğraf: president.ir

Açıklamada, Erdoğan-Ruhani telefon görüşmesine ilişkin şöyle dendi: “Dr. Ruhani, İdlib sorununun çözümünün önemine işaret ederek Erdoğan’a ‘İdlib meselesine, tehlikeli teröristlerin toplandığı ve masum insanların hayatlarının korunması gereken bir alan olarak da bakmak lazım. Bu yüzden epeyce karmaşık bir konu. İnsanların hayatı korunmalı ve teröristler oradan temizlenmeli‘ dedi.

Reklam

Ruhani, Suriye krizinin çözümünde, Astana Süreci çerçevesinde İran, Türkiye ve Rusya arasındaki üçlü işbirliğinin öneminin altını çizerek, Erdoğan’a ‘değişik seviyelerdeki üçlü işbirliğinin çok önemli olduğunu, İran’ın gelecek zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu‘ iletti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Astana Süreci’nin bölge güvenliği açısından büyük bir başarı olduğunu belirterek, ‘Şüphe yok ki bölgede tansiyonun yükselmesinin kimseye faydası yoktur ve bu meseleyi diyalog yoluyla çözmemiz ve Astana Süreci’nin baltalanmasını önlememiz şarttır‘ dedi.

Erdoğan’a Türkiye, İran ve Suriye arasında üçlü zirve öneren Ruhani, bu teklifini ‘Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, teröristlerin temizlenmesi, masum insanların hayatlarının korunması ve İdlib meselesinin hızlıca çözümü gibi prensipler üzerindeki anlaşmamızı dikkate alarak, böyle bir zirvede anlaşmazlıkları çözebiliriz‘ sözleriyle iletti.

Reklam

Türkiye Cumhurbaşkanı ise telefon görüşmesinde corona virüsünden hayatını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini ve İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını iletti. Erdoğan, ‘Türkiye İran ile corona virüsü mücadelesinde her türlü işbirliğine hazırdır‘ dedi.

İran’ın Suriye konusundaki etkili rolüne işaret eden Erdoğan, ‘Suriye meselesinin tek çözümünün siyasi diyalog olduğunu‘ söyledi.

Erdoğan, Astana Süreci çerçevesindeki üçlü diyalogun devamını ifade ederek, ‘Bu diyaloglar iyi sonuçlara yol açmıştır ve sürdürülebilir bir barışı tesis edene kadar devam etmelidir‘ dedi.

Erdoğan, görüşmede son olarak ‘İdlib’deki durum, devam edemez ve Astana Süreci’nin başarısından endişeliyiz’ ifadelerini kullandı.”