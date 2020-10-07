Ruhani, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının bölgesel savaşa dönüşme tehlikesi konusunda uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Ruhani televizyonda yayınlanan açıklamasında, “Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için özen göstermeliyiz. Bizim temel işimiz barışı sağlamak ve bölgedeki istikrarın barışçıl bir şekilde tesis edilmesini umuyoruz” dedi.

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Ruhani Suriye’den savaşçıların İran sınırlarına gönderilmesi kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.

27 Eylül Pazar gününden bu yana Dağlık Karabağ ve çevresinde Azerbaycan ve Dağlık Karabağ’daki etnik Ermeniler arasında devam eden çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti.

Son olarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan’ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki Azerbaycan topraklarından çekilme takvimi oluşturmasını talep etmiş ve çatışmaların takvim açıklanana kadar süreceğini söylemişti.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’sa, Azerbaycan da aynı adımı atmaya hazırsa Ermenistan’ın Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazır olduğunu söylemişti.