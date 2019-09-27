Ruhani: ABD, ‘Görüşmeyi kabul edin, yaptırımları kaldıralım’ dedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin görüşmeler karşılığında İran’a yönelik bütün yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini öne sürdü.

Ruhani, Macron ile BM’deki görüşmesinde. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Ruhani, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan Tahran’a döndükten sonra kendi resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada şöyle dedi: “Almanya başbakanı, İngiltere başbakanı ve Fransa cumhurbaşkanı New York’taydı ve hepsi bu görüşmenin gerçekleşmesi için ısrar etti. Ve Amerika yaptırımları kaldıracağını söyledi. Hangi yaptırımların kaldırılacağı görüşülüyordu ve tüm yaptırımların kaldırılacağını açıkça söylediler. Bu kabul edilebilir bir şey değildi. Şu anki yaptırım atmosferinde, yaptırımlar ve azami baskı politikasının zehirleyici atmosferi hüküm sürerken 5+1 formatında Amerikalılarla görüşmek istesek bile müzakerelerin nasıl sonuçlanacağını kimse tahmin edemez.”