Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga Fransa’da yakalandı

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Ruanda soykırımında yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga Fransa’da yakalandı.

Ruanda’da 12 Haziran 2002’de yayınlanan bir gazete ilanı. (Fotoğraf: Reuters)

84 yaşındaki Kabuga, 25 yıldır uluslararası adaletten kaçıyordu.

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Fransa Adalet Bakanlığı, Kabuga’nın bu sabah yerel saatle 05:30’da, başkent Paris’in Asnieres-Sur-Seine bölgesinde, farklı bir isimle tuttuğu dairede yakalandığını açıkladı.

Kabuga elindeki medya gücüyle Hutuları, etnik Tutsilere saldırmak üzere kışkırtmakla ve katliama kaynak sağlamakla suçlanıyor.

Kabuga’nın damadı da 2007 yılında Almanya’da yakalanmıştı.

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Ruanda’da en çok aranan kişi konumundaki Kabuga’nın yakalanmasına yardım edenlere 5 milyon dolar ödül vaat edilmişti.

Afrika ülkesi Ruanda, 1994’te 100 gün içinde çoğunluğu Tutsilerden oluşan 800 bin kişi ölmüştü.

Eski bir Belçika sömürgesi olan ülkedeki katliamlar, kendisi de bir Hutu olan Cumhurbaşkanı Juvenal Habyarimana’nın uçağının düşürülmesinden sonra başlamıştı.

Katliamlar, şimdiki cumhurbaşkanı olan Paul Kagame’nin liderliğindeki Tutsi direniş hareketi Ruanda Yurtsever Cephesi’nin orduyu yenilgiye uğratmasıyla sona ermişti.

Kagame o dönem Habyarimana’nın müttefiki olan Fransa’nın soykırıma destek verdiğini söylüyor.