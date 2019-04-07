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Yaramazlara biraz batar!

Ruanda 100 gün süren soykırımın 25’inci yıldönümünde 100 gün yas tutacak

Afrika ülkesi Ruanda, 1994’te 100 gün içinde çoğunluğu Tutsi Hutular’dan oluşan 800 bin kişinin öldüğü soykırımın 25’inci yılında kurbanları anıyor. Ülkede bugünden itibaren 100 gün süreyle yas tutulacak.

Fotoğraf: Twitter

BBC’deki habere göre ülke nüfusunun onda birinin öldüğü soykırımın yıldönümü etkinlikleri yaşanan vahşete son verdikten sonra devlet başkanı olan Paul Kagame’nin başkent Kigali’de ateş yakmasıyla başladı. 250 bin kişinin mezarının bulunduğu anıtta yakılan ateş 100 gün süreyle söndürülmeyecek.

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Ülkenin dört bir yanında ölenler için saygı duruşu yapıldı. Kagame, gün içinde halka seslendikten sonra 1994’te Birleşmiş Milletler’in Tutsileri korumak amacıyla kullandığı Amahoro Ulusal Stadyumu’ndaki gece nöbetine önderlik edecek. Etkinliklere çok sayıda Afrikalı lider katılacak. Ülkenin geçmişte sömürgesi olduğu Belçika’nın başbakanı Charles Michel de katılımcılar arasında olacak.

Üzerinden geçen 25 yıla rağmen acılarını dün gibi yaşayan Ruanda halkı, çocuklarına dedelerinin, anneanne, babaanne, hala ve amcalarının neden öldüğünü açıklamakta güçlük çekiyor.

Etkinliklere katılmayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü, soykırımda ülkesinin rolü olup olmadığını araştırmak amacıyla bir heyet tayin etti.

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Fransa, Ruanda soykırımında kendi rolü olup olmadığını araştırıyor

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