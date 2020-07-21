RTÜK’ün TELE 1’e verdiği ‘ekran karartma’ cezasına mahkemeden durdurma

Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, RTÜK’ün TELE 1 kanalına verdiği beş günlük ‘ekran karartma’ cezasının yürütmesini durdurdu.

RTÜK, TELE 1 kanalında farklı tarihlerde yayınlanan programlar nedeniyle kanala beş gün yayın durdurma cezası vermişti. Kanal, cezaya itiraz edeceğini duyurmuştu.

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RTÜK üyesi İlhan Taşçı, idare mahkemesine başvurusu sonrası mahkemenin ara karar verdiğini açıkladı. Taşçı, Twitter hesabından mahkeme kararını paylaştı.

Mahkeme kararında, şu ifadelere yer verildi: “Dava konusu işlemin, yayıncı kuruluşun televizyon yayınının durdurulmasına ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce bağlantı hakkında bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”