RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği ceza mahkemeden döndü

Beş haftadır 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta, 18-19 Mayıs’ı içine alacak şekilde dört güne çıkarıldı. 50 gün sonra, dün, dışarı çıkma izni verilen 65 yaş üstündekiler, 17 Mayıs Pazar günü, yine toplumun diğer kesimlerinin ‘yasaklı olduğu’ bir günde, 11:00 ila 17:00 arasında sokağa çıkabilecek.