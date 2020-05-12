RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği ceza mahkemeden döndü

İdare mahkemesi, RTÜK’ün Medya Mahallesi programına verdiği cezanın yürütmesini durdurdu.
RTÜK, Halk TV’de gazeteci Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programına beş kez yayın durdurma kararı vermişti. Kanalda dün program saatinde belgesel yayınlanmıştı.
Ancak Arslan, bugün program saatinde konuğu gazeteci Şirin Payzın’la kameraların karşısına geçti. Arslan, idare mahkemesinin RTÜK’ün kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ifade etti.
RTÜK’ün cezası kesinleşene kadar program yayınlanmaya devam edecek.