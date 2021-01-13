RTÜK’ten Sağlar’ın ‘başörtülü hakim’ sözleri nedeniyle Halk TV’ye ceza

Halk TV, eski CHP’li vekil Fikri Sağlar’ın başörtülü hakimlerle ilgili sözleri nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kanala idari para cezası verdiğini duyurdu.

Fotoğraf: chp.org.tr

Sağlar, programda şunları söylemişti: “Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü, yüzyıllar boyunca Anadolu’da bir geleneksel giysidir. Bununla arasında çok büyük fark var. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, benimle ilgili haklarımı koruyacağını ve adaletin yerine getirebileceği konusunda kuşkum var.”

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Sağlar daha sonra, bu sözleriyle türban ile başörtüsü arasındaki farkı net olarak ortaya koyduğunu ve ‘AKP’nin yargıyı militanlaştırılmasını eleştirdiğini’ söylemişti.

Ankara başsavcılığı, Sağlar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Tele 1’e ‘diyanet cezası’

RTÜK ayrıca, Tele 1 Ana Haber bülteninde Aylin Sözer cinayetine ilişkin haber aktarımında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın söz konusu cinayetin azmettiricisi olarak gösterildiğini belirtti.

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Yayında, “Az sonra Diyanet İşleri Başkanlığının, bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana. Öyle olduğu müddetçe bu cinayetler de devam edecek gibi görünüyor” sözlerini sarf eden sunucunun ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’nı itham etmesi’ nedeniyle, Üst Kurul, oy çokluğuyla yayıncı Tele 1’e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.