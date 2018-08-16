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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’ten Oktar’ın ağabeyini yayına alan Beyaz Tv’ye ceza: Dini duygular rencide edildi

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Adnan Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar’ın 9 Ağustos’ta katıldığı ‘Beyaz Magazin’ isimli programda, Adnan Oktar’ı İslam alimleri ve Muhammed peygamberle bir tutarak öven ifadeler kullanması sebebiyle Beyaz TV’ye idari para cezası kesti.

Fotoğraf: DHA

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 31 farklı suç isnat edilen Oktar dahil 187 şüpheli gözaltına alınmıştı. Oktar dahil 168 kişi, 19 Temmuz’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülmüş, Oktar ise Edirne’de tek kişilik hücreye nakledilmişti.

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İfadesi alınan Oktar’a 353 sorulmuş, bir buçuk günde tamamlanan sorgu 164 sayfa tutmuştu.

AA’nın haberine göre, ‘Beyaz Magazin’ isimli programa üç kez katıldığı saptanan Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar’ın programın en son 9 Ağustos tarihli yayınında kullandığı ifadeler ele alındı.

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Oktar, sunucuların görüşlerine karşı çıkmasına karşın kardeşi için, “Bazı İslam alimleri ve Hazreti Muhammed’le birlikte devrin en büyük İslam alimi, İslam’ın son doğan güneşi” dedi, ‘Oktar’a Allah’tan bilgi geldiği’, ‘örgüt üyesi kadın ve erkeklerin birer sahabe olduğu’ ifadelerini kullandı.

İncelemelerde, ‘Kenan Oktar’ın kullandığı ifadelerin izleyicilerin dini duyguları rencide edici nitelikte olduğunun açık olmasına karşın yayıncının bu kişiyi ısrarla programa davet etmesinin reyting kaygısının yayıncılık etiğinin önüne geçtiği’ kanaatine varıldı.

RTÜK, söz konusu yayınlar sebebiyle Beyaz TV’ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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