RTÜK’ten muhalif kanal KRT’ye para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Covid-19 salgını sürecinde lise ve üniversiteye giriş sınavıyla ilgili kararlar konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile devlet yönetimine ‘hakaret ve iftira niteliği taşıyan ifadelerin kullanıldığı’ gerekçesiyle muhalif kanal KRT’ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre RTÜK’ün açıklamasında, 19 Haziran’da KRT’de yayımlanan ‘Gündem Özel’ programının konuğu Serdar Savaş’ın, lise ve üniversitelere giriş sınavlarının salgın sürecinde düzenlenmesine ilişkin değerlendirmelerinin Erdoğan, Koca ve devlet yönetimine yönelik hakaret ve iftira niteliğinde olduğuna karar verdi.

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RTÜK ayrıca ‘Radyo Harman’ programına katılan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç’un, Türkiye’nin Suriye politikasına yönelik iddiaları nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında program durdurma ve idari para cezası kararları aldı.

RTÜK, 1 Ocak 2019 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında hükümete karşı eleştirel yayınlarıyla bilinen Halk TV, Tele 1, KRT ve Fox TV’ye 36 ceza kesmişti.