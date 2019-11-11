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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’ten ‘müdahale’ sinyali: Dondurma reklamlarında genel ahlak sınırı aşılıyor

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, bazı dondurma reklamlarında ‘genel ahlak sınırları’nı aşan sorunların bulunduğunu söyledi.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre Ellialtı, Meclis Dilekçe Komisyonu Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu’nda sunum yaptı.

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Daha önce asitli içecekler ve dondurma reklamlarının bazılarına ceza kesildiğini belirten Ellialtı, reklamverenler ve Reklamcılar Derneği’yle görüşerek içeriklerde bazı düzenlemelere gidileceğini ifade etti.

RTÜK yöneticisi, dondurma reklamlarının nisan-mayıs aylarında yayınlanmaya başlanacağını, yayınlanmasının ardından ceza kesmelerinin büyük bir etkisi olmadığını dile getirdi.

Ellialtı şöyle devam etti: “O reklamlar çekilmeden biz kendileriyle görüşüyoruz, toplantı yapacağız. Bu reklamlar içerisindeki sıkıntılı hususlar ve özellikle dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor.”

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RTÜK yöneticisi, önceden müdahale yetkilerinin de olmadığını belirterek ortak çalışmayla ‘bunu çözmeye çalıştıklarını’ aktardı.

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