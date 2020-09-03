RTÜK’ten ‘Minnoşlar’ kararı: Netflix kataloğundan çıkarmalı

RTÜK, Netflix’in çocuk istismarı görüntüleri içerdiği gerekçesiyle eleştirilen ‘Minnoşlar’ adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi.

Fotoğraf: Netflix

RTÜK’ün yazılı açıklamasında, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların, Üst Kurul denetimine alınmasından sonra ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasının görüşüldüğü belirtildi.

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Netflix hakkında hazırlanan uzman raporunun ele alındığı Üst Kurul toplantısında, 9 Eylül’de yayınlanacağı duyurulan filmin fragmanında, yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi. RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan ‘yayın hizmetleri çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez’ hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.”

AKİT TV’ye de cez

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda devletin zirvesinin Anıtkabir ziyaretine ilişkin haberde kullanılan altyazıyla ilgili Akit TV’ye de yaptırım uygulanmasına karar verdi.

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Açıklamada, haberde verilen söz konusu ifadenin toplam 1 dakika 43 saniye süresince ekranda kaldığına vurgu yapılarak, “Kanunda yer alan ‘yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez’ hükmünün ihlal edildiği tespit edilerek, yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verildi” dendi.