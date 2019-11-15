RTÜK’ten medyaya ‘siyanür’ uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, siyanür kaynaklı intihar haberlerine ilişkin, “Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır” dedi.

İstanbul’da bir evde biri çocuk üç kişinin siyanürle intihar ettiği yönündeki haber üzerine Twitter’dan açıklama yapan Şahin şunları söyledi: “Haberci dostlarımıza tekraren bir hatırlatmayı zaruri görüyorum. İntihar vakalarını haberleştirirken, nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım. Daha önce bu konuda uyarılarımızı yaptık. Toplum sağlığına zarar veren habercilik tarzını terk etmek zorundayız. Haberde bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı veya meşru gösteren ifadeler kullanmayınız. RTÜK olarak, bahse konu haberleri yakın takibe aldık. Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır.”

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Haberde bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren,öven, haklı veya meşru gösteren ifadeler kullanmayınız.RTÜK olarak,bahse konu haberleri yakın takibe aldık.Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır. https://t.co/tsHynu29FA — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 15, 2019

Şahin, daha önce de İstanbul ve Antalya’da yaşanan benzer vakalar sonrası uyarıda bulunmuştu.