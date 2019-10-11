RTÜK’ten medyaya ‘Barış Pınarı Harekatı’na ‘hassasiyet’ uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ‘Barış Pınarı Harekatı’ boyunca ‘hassas’ davranılarak ‘motivasyon bozucu’ ve ‘toplumu infiale sürükleyecek’ yayın ve haberlerin yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

RTÜK başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızı Barış Pınarı Harekâtı boyunca yapılan haberler hususunda hassas davranmaya davet ediyoruz” dendi.

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Açıklamada harekat sırasında ‘motivasyonu olumsuz etkileyecek’ ya da ‘terör amacına hizmet edecek’ yayınlara ‘asla müsamaha gösterilmeyeceği’ vurgulandı: “Aziz milletimizin ve şanlı askerlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır.”

‘Toplumda infial oluşturabilecek yayınlar yapan kuruluşlara karşı gerekli işlemlerin yapıldığnı’ aktaran RTÜK uygunsuz yayınların ‘devletin diğer kurumlarıyla işbirliği içerisinde susturulduğunu’ ifade etti: “‘Barış Pınarı Harekatı’nın aleyhinde, karalayıcı nitelikte, terör örgütü desteğiyle yurt dışı kaynaklı bölücü ve yıkıcı yayınlar hızlıca tespit edilerek devletin diğer ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde susturulmaktadır. Daha önce olduğu gibi gerekli irtibatları sağlayarak terör iltisaklı yayınlar yapan kuruluşların kapatılmasını sağlayan RTÜK, bu minvalde çoğu yurt dışından yayın yapan, terörü meşru ve haklı gören ve gösteren kuruluşlara ilişkin uluslararası organizasyonlar nezdinde gerekli girişimlerimizi daha da hızlandırmıştır.”