RTÜK’ten Kılıçdaroğlu’nun idamını isteyen Akit’e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, AKİT TV ve KRT’ye yayınlarında, Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılması nedeniyle ceza uygulandı.

Akit TV muhabiri Mehmet Özmen AKİT TV’nin müzeye dönüştürülen eski Ankara Ulucanlar Cezaevi’ndeki darağacının önünde durarak şu anonsu yapmıştı: ​”Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki, taktir yine kamuoyunun.”

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AA’nın haberine göre, RTÜK AKİT TV’ye idari para cezası kesti.



Haber bülteninde, Erdoğan’a hakaret içerikli sözler sarf edildiği iddiasıyla KRT’ye idari para cezası ve iki kez program durdurma cezası verildi.

Ayrıca, AKİT TV’de yayınlanan ‘Saklanan Tarih‘ programında, Atatürk’ün manevi şahsına yönelik kastı aşan ifadeler için de idari para cezası kesildi.

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