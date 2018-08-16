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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’ten kanallara uyarı: ABD ürünlerinin reklamı konusunda hassas davranın

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, ABD ürünlerinin ticari reklamı konularında medya kuruluşlarının ‘hassas davranmasını’ istedi.

Fotoğraf: Reuters

AA’ya konuşan Yerlikaya, ABD’nin ‘film endüstrisi’ üzerinden kendi kültürünü yaydığını savundu.

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Televizyon kanallarından ‘hassasiyet’ isteyen Yerlikaya şöyle devam etti: “Devletimizin politikaları ve içinde bulunduğumuz konsept itibarıyla Amerikan emperyalizmi, kültürünün yayılmacılığı ve Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının, ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim.”

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