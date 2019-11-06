RTÜK’ten ‘istifa’ açıklaması: Başkan ‘Kurumlar yıpranmasın’ diye TÜRKSAT’tan ayrılmış

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), başkan Ebubekir Şahin’in ‘RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için tamamen ahlaki, vicdani ve hukuki sınırlar içerisinde görev aldığı TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını’ duyurdu.

Fotoğraf: DHA

RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, Şahin’in üç farklı kurumda çalıştığını duyurmuştu. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Şahin’in kurumlardan toplamda 60 bin lira maaş aldığını, bunun yasaya aykırı olduğunu söylemişti.

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Açıklamada, Şahin’in, TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasında hukuki ve idari hiçbir kısıtlamanın olmadığı savunularak şunlar söylendi: “Devletin üst makamlarında bugüne kadar önemli vazifeleri hakkıyla yerine getiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hayatının hiçbir döneminde ahlaka, hukuka ve vicdanlara aykırı bir gelir elde etmemiş, böylesi bir suçlamayla da karşılaşmamıştır.”

‘Bildirici siyasi tarafsızlık konusuna uymadı’

Açıklamada ayrıca, RTÜK üyeliğinden çekilmiş sayılan Bildirici’ye ilişkin iddialara da cevap verildi.

TBMM iradesinin gasp edildiği iddiasının asılsız olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Faruk Bildirici, yasanın açık hükümlerle emrettiği ve üyelerin uymak zorunda olduğu siyasi tarafsızlık konusuna ısrarla uymamıştır. Üst Kurul’un gizlilik taşıyan bilgi ve belgelerini kamuoyuna ve basına açıklamış, kanuna göre gizli olan toplantı müzakerelerinin açıklanması yasağını defalarca ihlal etmiştir. Gerek açıklamalarıyla, gerekse de eylemlerinde kimi medya kuruluşlarına hasımlık derecesinde tutum sergilemiş, kimi medya kuruluşlarının ise hamiliğini yapmaya çalışmış ve medya kuruluşları arasında tarafsızlığını tamamen yitirmiştir. Bu durum da kanunda üyelerin uyması için hüküm altına alınan usul ve esaslar kapsamındadır.”