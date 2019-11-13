RTÜK’ten ‘intihar haberi’ içtihadı: Özendirici etkisi unutulmamalı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen intiharların medyada nasıl haberleştirilebileceğine dair bir bilgilendirme yayınlandı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde dört kardeşin evlerinde ölü bulunmasının ardından, bazı kentlerde yoksulluk nedeniyle intihar edenler olduğuna dair haberler çıkmıştı.

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RTÜK’ün internet sitesinde yer alan açıklamada, ‘birçok medya hizmet sağlayıcısının, ölenlerin hayat hikayeleri üzerine farklı fotoğraflar kullanarak kamusal yayıncılık anlayışına uygun olmayan bir şekilde durumu aşırı derecede dramatize ettiklerinin’ görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, haber bültenlerinin ailece takip edildiği, intihar haberlerinin aktarılmasında kullanılan dile itina gösterilmesi gerektiği belirtilerek kendilerine zarar verenlerin yaptıklarının normalleştirerek izleyiciye aktarılmaması gerektiği kaydedildi.

RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi, Basın Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni hatırlattı.

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Kurum, medyaya da şu önerilerde bulundu:

*İntihar ve şiddet eylemleriyle ilgili haberlerin olayın yöntemi açıkça belirtilerek sıkça, uzun süre ve kurgusal betimlemeyle verilmesinin özendirici etki oluşturabileceği unutulmamalıdır.

*Bu haberler, izlenme oranını artırmak ya da dikkat çekmek amacıyla kullanılmamalıdır.

*Haberlerin etkisi, görüntü tekrarı, müzik ve ses efektleri yapılarak abartılmamalıdır.

*Haberde, bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı ya da meşru gösteren ifadeler ve görüntüler kullanılmamalıdır.

*Toplumsal şiddet olaylarını haberlere konu ederken, gerilimi artıracak nitelikteki görüntü, yorum ve ifadelerden kaçınılmalıdır.

*Haberlerde, bahse konu vakalara sebep olan depresyon ya da madde bağımlılığı gibi rahatsızlıkların tedavisinin olduğu özellikle vurgulanmalıdır.

*Haberlerde, İnsanların kendilerine zarar verme girişimlerinin kalıcı sakatlıklara, ağır bedensel hasarlara ve felç gibi rahatsızlıklara yol açacağı hatırlatılmalıdır.

Çalıştay yapılacak

RTÜK, ekranlardaki sorunların çözümü için bir çalıştay toplayacağını belirterek “Çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek her türlü yayın içeriğine karşı duyarlılığını artırarak devam edilecektir” dendi.