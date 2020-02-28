RTÜK’ten ‘İdlib uyarısı’: Yayınlar yakından takip ediliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik saldırıya ilişkin yayınlara dair uyarıda bulundu.

RTÜK başkanı, durumun ‘milli bir mesele’ olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Başta sosyal medyada olmak üzere bazı yayınlarda Suriye’den gelen resmi olmayan ön haberlere dayandırılarak verilen şehit haberleri konusunda durumun ‘milli bir mesele’ olduğunu hatırlatarak meslektaşlarımızın dikkatini çekiyoruz.”

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1- Başta sosyal medyada olmak üzere bazı yayınlarda Suriye’den gelen resmi olmayan ön haberlere dayandırılarak verilen şehit haberleri konusunda durumun “milli bir mesele” olduğunu hatırlatarak meslektaşlarımızın dikkatini çekiyoruz. — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 27, 2020

‘Sorumlu yayıncılık yapılmasını hatırlatıyoruz’

Şahin resmi açıklamalar dışındaki bilgilerin sunulmaması yönünde de uyarılarda bulundu: “Medya kuruluşlarının resmî açıklamalar dışındaki bilgileri gerçekmiş gibi sunmaması ve milli meselelerde sorumlu yayıncılık yapması konusunu önemle hatırlatıyoruz. Kanunun verdiği yetkiyle yayınlar yakından takip edilmektedir. Aldatma ve kandırma taktiklerine karşı duyarlı davranılması gerektiğini tekrar ve ısrarla hatırlatıyoruz.”