RTÜK’ten hem Halk TV hem TGRT Haber’e 24 Haziran cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin eşine hakaret edildiği gerekçesiyle Halk TV ve TGRT Haber’e para cezası verdi.

AA’nın haberine göre Erdoğan seçimi kazanmasının ardından balkon konuşması yaptı.

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Yazar Ataol Behramoğlu ise Halk TV’ye telefonla bağlanarak “Ben o konuşmayı tabii izledim. Bu bir çete reisinin konuşmasıdır. Bu bir darbecinin konuşmasıdır. Bu, demokratik seçimle iş başına gelmiş bir devlet adamının konuşması değildir” dedi.

Bu sözler, RTÜK’e vatandaşlar tarafından şikayet edildi. Konu, RTÜK Üst Kurul toplantısında değerlendirildi.

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RTÜK, ‘… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez’ hükmünün ihlal edildiğini gerekçe göstererek Halk TV’ye ceza verdi.

TGRT’ye de ceza

Yine kurul, TGRT Haber’de yayınlanan ‘Medya Kritik’ adlı programda İnce’nin eşi Ülkü İnce’ye hitaben söylenen sözleri de gündemine aldı.

RTÜK, “Sayın Ülkü İnce, Muharrem İnce’nin saygıdeğer eşi. Mezhebi bu kadar geniş mi? Nasıl bunu hazmedebiliyor? Yani kadınlık onuru çok önemlidir hakikaten” sözleri nedeniyle, Halk TV’ye verdiği cezayla aynı gerekçeyle TGRT Haber’e de idari para cezası verdi.