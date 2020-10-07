RTÜK’ten Halk TV’ye ‘Azerbaycan’ cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’de yayınlanan programda, ‘Azerbaycan’a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanılması nedeniyle’ kanala ceza verdi.

AA’nın haberine göre Halk TV’de yayınlanan ‘İki Bakış İki Yorum’ programına katılan gazeteci Levent Gültekin’in, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: “…Azerbaycan devlet mi gerçekten? Bir aşiret, demokrasi yok, hukuku yok, otoriter yönetim var, seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar, bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın, 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş…”

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RTÜK, programın 6112 sayılı Kanun’un ilgili maddesindeki “…İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine oybirliğiyle karar verdi.