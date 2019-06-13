RTÜK’ten Fox Life kanalına ‘eşcinsellik’ cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox Life kanalına, yayınladığı ‘Jane the Virgin’ dizisinde eşcinsel ilişkilerin yer aldığı gerekçesiyle en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası uyguladı.

Fotoğraf: medium.com

Birgün’ün haberine göre, RTÜK üst kurulunun son toplantısında, Jane the Virgin dizisi ‘milli ve manevi değerleri hiçe saydığı, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki ettiği’ iddiasıyla ele alındı.

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Üst kurulun kararında dizi hakkında şu kanaat getirilerek, Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para cezası ve program durdurma cezası kesildi: “Eşcinsel ilişkilerin ekranlarda görülme sıklığı arttıkça çocuk ve gençlerin bu ilişkileri normalleştirmesine, duyarsızlaşmalarına ve toplumun ahlaki değerlerinin yozlaştığına…”