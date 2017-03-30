RTÜK’ten evlilik programı yayınlayan beş kanala yine üst sınırdan ceza

RTÜK, KHK’yla kaldırılacağı konuşulan evlilik programlarının yayınlayan beş kanala reklam gelirinin yüzde 2’si oranında ağırlaştırılmış para cezası verdi. Ceza, üst sınırdan uygulandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, evlendirme programlarının KHK’yla yasaklanabileceğini söylemişti.

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, Kurtulmuş’un açıklamasının ardından tv kanallarının yöneticileriyle bir bir araya gelip, “Düzeltin, yayına devam edin” dediği, RTÜK’ün kanallara TRT’de iki sezon yayınlanan ‘Böyle Bitmesin’ dizisini izdivaç programlarına alternatif olarak örnek gösterdiği öğrenilmişti.

Son bir yılda 17 milyon lirayı aştı

AA’da yer alan haberde, evlilik programlarıyla ilgili son bir yılda ‘444 1 178’ çağrı hattı, RTÜK web sayfası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve e-posta üstünden 136 bini aşkın şikayet geldiği belirtildi.

RTÜK, en fazla şikayeti alan evlilik programlarından Kanal D’deki ‘Kısmetse Olur’, Star TV’deki ‘Zuhal Topal’la’, Show TV’deki ‘Evleneceksen Ge'”, ATV’deki ‘Esra Erol’da ve Flash TV’deki ‘Dest-i İzdivaç’ programlarındaki ihlaller nedeniyle bu kanallara bir kez daha para cezası verildi.

Cezalar, 6112 sayılı Kanun’un 8/1 maddesindeki “Yayınlar insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” ve “Yayınlar toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ilkelerini ihlalden ve yine üst sınırdan uygulandı.

Kanallar, reklam gelirinin yüzde 2’si oranında ağırlaştırılmış para cezasına çarptırıldı.

Böylece son bir yılda evlilik programlarına verilen para cezası 17 milyon lirayı aştı.