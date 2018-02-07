Diken

Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’ten ‘Çukur’a ceza hazırlığı: Küfürler dudak hareketlerinden anlaşılabilir

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show Tv’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisi hakkında bir rapor hazırladı. Raporda, dizinin internet versiyonunda ‘sansürsüz’ halde yer alan küfürlerin ekranda da izleyici tarafından ‘dudak hareketlerinden anlaşılabileceği’ belirtildi. Karar haftaya verilecek.​


RTÜK daha önce dizi nedeniyle Show Tv’ye ‘alkol kullanımı, yoğun öpüşme ve sevişme sahneleri’ nedeniyle idari para cezası vermişti.

Meclis’e sevk edilen torba yasadaki bir maddeye göre, lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecek. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.

Reklam

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, RTÜK’ün hazırlattığı uzman raporunda, dizinin internet versiyonunda ‘bip’siz kullanılan küfürler deşifre edilirken, “Dizinin televizyonda yayımlanan ‘bip’lenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden söz konusu ifadelerin ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Dünkü üst kurul toplantısında rapor gündeme geldi ancak bir üyenin toplantıya katılmaması nedeniyle oylamada eşit sonuç çıktı. Kanalın cezalandırılıp cezalandırılmayacağı önümüzdeki hafta belli olacak.

Dizinin müziklerinden Eypio imzalı ‘Gömün Beni Çukura’:

Torba yasa öncesi: Oktar’a beş kez program durdurma, en üst düzeyden para cezası

Meclis istedi, TRT ‘ikiletmedi’: ‘Kalk Gidelim’ dizisinde ‘başçavuş’ hitabı kullanılmayacak

‘İnternet yayını sansürü’nü savunan bakan sordu: Bugün televizyonda sansür mü var?

Büyük sansür kapıda: Görüntülü ve sesli internet yayınları RTÜK’e tabi olacak

RTÜK üyesi uyardı: ‘Adnan Oktar kılıfı’yla internet sansürü getiriliyor

Şeyhülislam değil RTÜK: Şarkıda geçen ‘Allah Baba’ sözü nedeniyle TV8’e ceza

ATV’yi milyonluk cezadan RTÜK toplantısından önce gelen faks mı kurtardı?

Hadise’den klibine ‘erotik’ diyen RTÜK’e: Bir kadın olarak boyun eğmek zorunda mıyım?

Hadise’nin ‘Sıfır Tolerans’ını yayınlayan kanallara ceza: Erotik görüntüler var

AKP’li üyeler ‘Millet tahrik oluyor’ demişti: ‘Yetenek Sizsiniz’e 1 milyon lira ceza

İnternete özel diye: ‘Adnan Hoca’ya yüzlerce şikayet var, RTÜK’ün eli kolu bağlı

‘Yetenek Sizsiniz’e ceza isteyen RTÜK’ün AKP’li üyeleri: Millet tahrik oluyor

RTÜK ‘bip’lemeye karşı ‘yayından kaldırma’ istiyor: Böyle rezalet olur mu?

‘Ana haber reytingden çıksın’ önerisine ret: Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

RTÜK’ten ‘Çukur’a ceza: Alkol kullanıldı, yoğun öpüşme ve sevişme sahnelerine yer verildi

Yıldırım’dan RTÜK’e öneri: Ana haber bültenleri reyting ölçümünden çıksın

RTÜK ‘Kütahyalı’ faturasını kesti: Beyaz TV’ye beş program durdurma ve para cezası

Avşar’ın ‘Erkekler çaktırmadan aldatmalı’ sözlerine RTÜK’ten ceza: Ahlak dışı durum

RTÜK’ten evlilik programına üst sınırdan ceza: Beş kez yayın durdurma

Küçükkaya’nın iddiası Fox TV’ye tavandan para cezası getirdi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...