RTÜK’ten ‘Çukur’a ceza hazırlığı: Küfürler dudak hareketlerinden anlaşılabilir

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show Tv’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisi hakkında bir rapor hazırladı. Raporda, dizinin internet versiyonunda ‘sansürsüz’ halde yer alan küfürlerin ekranda da izleyici tarafından ‘dudak hareketlerinden anlaşılabileceği’ belirtildi. Karar haftaya verilecek.​



RTÜK daha önce dizi nedeniyle Show Tv’ye ‘alkol kullanımı, yoğun öpüşme ve sevişme sahneleri’ nedeniyle idari para cezası vermişti.

Meclis’e sevk edilen torba yasadaki bir maddeye göre, lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecek. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.

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Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, RTÜK’ün hazırlattığı uzman raporunda, dizinin internet versiyonunda ‘bip’siz kullanılan küfürler deşifre edilirken, “Dizinin televizyonda yayımlanan ‘bip’lenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden söz konusu ifadelerin ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Dünkü üst kurul toplantısında rapor gündeme geldi ancak bir üyenin toplantıya katılmaması nedeniyle oylamada eşit sonuç çıktı. Kanalın cezalandırılıp cezalandırılmayacağı önümüzdeki hafta belli olacak.

Dizinin müziklerinden Eypio imzalı ‘Gömün Beni Çukura’: