RTÜK’ten Çukur ve Yasak Elma dizilerine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Çukur dizisine ‘alkollü içkileri özendirici sahneleri’ gerekçesiyle ceza verdi. Yasak Elma dizisi de ‘aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler’ içerdiği gerekçesiyle ceza aldı.

Yasak Elma ve Çukur

RTÜK Üst Kurulu’nun toplantısında şikayetler üzerine değerlendirmeye alınan dizilerden Çukur’a ilişkin kararda, dizinin yayınladığı Show TV’ye 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan ‘Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez’ hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verdi.

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Sonuncusuyla birlikte Çukur dizisi RTÜK’ten toplamda sekiz kez ceza almış oldu.

FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisine ise, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. Maddesine göre toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle para cezası verildi.