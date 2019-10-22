RTÜK’ten ‘Çukur’ dizisine para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisine para cezası kesti.
RTÜK’ün yazılı açıklamasına göre dizinin yeni sezon ilk üç bölümünde erken saatte yoğun olarak darp, cinayet ve ateşli silah göstermesi denetime takıldı.
Açıklamada, vatandaşların da şikayet ettiği Çukur’a 6112 sayılı yasanın 8’inci maddesinin ‘ş’ bendindeki “Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz” hükmü nedeniyle para cezası kesildiği belirtildi.
Para cezasının miktarı açıklanmadı.
Öte yandan, RTÜK’ün açıklamasında “Üçüncü sezonu yayınlanan Çukur, yeni yayın dönemine hızlı girince cezadan kurtulamadı” ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.