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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’ten ‘Bira iyi gider’ ifadesine üç kez yayın durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) , radyocu Nihat Sırdar’ın yayın sırasında bir dinleyicisinden gelen “Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider” mesajını okuması nedeniyle programına üç kez yayın durdurma cezası verdi. 

Fotoğraf: Reuters

Sırdar’ın Kafa Radyo’da sunduğu ‘Nihat’la Sivrisinek’ programı ceza nedeniyle dün yayınlanmadı.

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Sırdar cezayı Twitter hesabından duyurdu: “Nihat’la Sivrisinek @kafaradyo da başlayamıyor. Bir dinleyici mesajında okuduğumuz ‘Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider‘ sözünden dolayı RTÜK tarafından verilen üç günlük yayın durdurma cezasının ilk günü çünkü.

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