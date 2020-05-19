RTÜK’ten ‘Bira iyi gider’ ifadesine üç kez yayın durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) , radyocu Nihat Sırdar’ın yayın sırasında bir dinleyicisinden gelen “Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider” mesajını okuması nedeniyle programına üç kez yayın durdurma cezası verdi.
Sırdar’ın Kafa Radyo’da sunduğu ‘Nihat’la Sivrisinek’ programı ceza nedeniyle dün yayınlanmadı.
Sırdar cezayı Twitter hesabından duyurdu: “Nihat’la Sivrisinek @kafaradyo da başlayamıyor. Bir dinleyici mesajında okuduğumuz ‘Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider‘ sözünden dolayı RTÜK tarafından verilen üç günlük yayın durdurma cezasının ilk günü çünkü.“