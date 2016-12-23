RTÜK ‘Arka Sokaklar’a da girdi: Beş diziye ‘değerlere aykırılık’ cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kültürel ve ahlaki değerlere aykırı içerik yayınladıkları iddiasıyla beş diziye para cezası verdi.

‘Arka Sokaklar,’ ‘Kalbimdeki Deniz,’ ‘Anne,’ ‘Kırgın Çiçekler’ ve ‘İçeride’ dizilerine verilen para cezalarına gerekçe olarak, dizilerde çocuk istismarı, çocuğa ve kadına yönelik şiddet, argo ifadeler, alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi ile aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı ve cinsellik ağırlıklı içeriklere sahip olmaları gösterildi.

Söz konusu dizilerin 6112 sayılı kanunun 8’inci maddesinin 2’nci bendinde yer alan “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz” hükmünü ihlal ettiği belirtildi.