RTÜK’ten Akit TV’ye Sofuoğlu cezası

RTÜK, üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ benzetmesi yapan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun sözleri nedeniyle Akit TV’ye idari para cezası verdi.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Akit TV hakkındaki başvurusunun bugün RTÜK Üst Kurulu’nda görüşüldüğünü belirtti.
Taşçı, Akit TV’ye yüzde 1 oranında para cezası verildiğini belirterek, kendisinin ve diğer bir üye Okan Konuralp’in karara muhalefet şerhi düştüğünü dile getirdi.
Taşçı, Akit TV’nin ödeyeceği toplam paranın 27 bin lira olduğunu belirterek cezayı ‘göstermelik ve yetersiz’ diye tanımladı.
Ne demişti?
Sakarya Üniversitesi’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV’de katıldığı programda şunları söylemişti: “Gidin bakın üniversitelere, bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü. Biz kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş yerden yürür giderdik kampüse. Sayın cumhurbaşkanımız da vurguladı; neredeyse fuhuş evleri.”
Sofuoğlu hakkında Küçükçekmece başsavcılığı tarafından ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan soruşturma açılmıştı.