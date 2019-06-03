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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’te kırktan fazla uzmana sürgün

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) çalışan üst kurul uzmanı kırktan fazla çalışanın, geçtiğimiz cuma günü hiçbir gerekçe gösterilmeden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na ‘tayin’ adı altında sürgün edildiği ortaya çıktı.

Evrensel’in haberine göre, ‘tayin’ edilenlerin, RTÜK’ün kuruluşundan bu yana kurumda bulunan deneyimli çalışanlar oldukları belirtiliyor. Daha önce TRT’nin yaptığı gibi çalışanları önce bir havuza alıp sonra başka kurumlara gönderme hazırlığı yapıldığı da iddialar arasında yer aldı.

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RTÜK’ün ilk çalışanlarından, Kamu-Sen ve BASK’ın eski Genel Başkanı Resul Akay, RTÜK’te 40’ı aşkın üst kurul uzmanının Strateji Daire Başkanlığına tayin edilmesine şu sözlerle tepki gösterdi: “Bayram arifesinde 20-25 yılda yetişmiş kadroların bir çırpıda işlevsiz bir konuma getirilmesi düpedüz memur kıyımıdır.” Bayrama sayılı saatler kala gerçekleşen tayinlerin düşündürücü olduğunu kaydeden Akay, tayinlerin, ‘görülen lüzum üzerine’ gibi ifadelerle hiçbir gerekçe gösterilmeden gerçekleştiğini söyledi.

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