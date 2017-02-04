RTÜK’e göre televizyonda saatlerce kalan ‘son dakika’ ibaresi ‘teröre hizmet ediyor’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, saldırılardan sonra uzun süre ekranlarda kalmaya devam eden ‘son dakika’ ibarelerinin, ‘terörün amacına hizmet ettiğini’ savundu.

RTÜK geçen günlerde televizyon yöneticileriyle görüşmüş ve kanallara ‘Yayın Yasaklarının Kapsamına İlişkin Bilgi Notu’ dağıtmıştı. Bu notta saldırılardan sonra televizyonda ‘son dakika’ ibaresi kullanılmasının istenmediğine dair bir ‘talimat’ın yer aldığı bildirilmişti.

‘Terörün amacı gündem oluşturmak’

AA’dan Yıldız Aktaş’a konuşan RTÜK Başkanı Yerlikaya, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 680 sayılı KHK’yı hatırlattı.

Bu kararnamede, yayın yasağına aykırı yayın yapan kuruluşların yayınının bir gün, bir yıl içinde aykırılığın tekrarı halinde beş güne kadar, ikinci kez tekrarı halinde ise 15 güne kadar durdurulacağı, üçüncü kez tekrar halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilebileceği belirtiliyordu.

RTÜK’teki toplantının, bu kararname hakkında bilgi almak isteyen televizyon yöneticilerinin talebi üzerine gerçekleştiğini ifade eden Yerlikaya, toplantının ‘sansür’ değil ‘bilgilendirme’ amacı taşıdığını anlattı.

Yerlikaya, terör eylemlerini gerçekleştirenlerin amacının, bunu daha fazla kişiye duyurmak olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Eylemi gerçekleştirmiş, arkasından yayın yoluyla eğer biz bunu bir gün iki gün, sürekli gündemde tutarsak terörün aleyhine konuşsak da lehine oluyor. Çünkü burada terörün amacı zaten gündem oluşturmak, kaos yaratmak ve toplumu endişeye sürüklemek. Siz iki gün ‘son dakika’ diye bunu anlatırsanız tam da terörün amacına hizmet etmiş oluyorsunuz.”

‘Teröre oksijen pompalamak gibi oluyor’

Yerlikaya, televizyonlardaki ‘son dakika’ ibaresini gören yaşlıların kendilerini arayarak “Ben kalp hastasıyım, kalp krizinden öleceğim, ne olur öyle yapmasınlar” dediklerini savunarak, haberlerin ‘son dakika’ olarak verilmesine karşı olmadıklarını söyledi.

Yerlikaya, şunları söyledi: “Adeta teröre oksijen pompalamak gibi oluyor. ‘Son dakika’ yasak değil. ‘Son dakika’ diye olayı verirsiniz. Ondan sonra bunu, bir saat, iki saat, beş saat hatta iki gün ‘son dakika’ diye veriyorlar. ‘Son dakika’ diye bir gün önceki haberi veriyorlar. Sürekli değişik görüntülerle de olunca da sanki yeni bir haber gibi görülüyor. Dolayısıyla biz buna karşıyız. Yani ilk olduğunda geriden görüntüyle ‘son dakika’ diye verdin, ondan sonra çık, yayın akışını değiştirme.”

‘Nelere dikkat edileceği anlatıldı’

RTÜK’ün baskı altına alınmaya çalışıldığını ileri sürüp “Terörün bu ülkeden kovulup gönderilmesini ülkemizin huzur ve refah içerisinde olmasını istiyoruz” diyen Yerlikaya, yasaların kendilerine verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacaklarını anlattı.

Söz konusu cezai yaptırımları yayından sonra uygulayacaklarını, ‘sansür makamı’ olmadıklarını söyleyen Yerlikaya, “Toplantıda, ben sadece, ‘Hoşgeldiniz; şu konularda bilgilendirileceksiniz’ dedim, sonra toplantıdan çıktım. Arkadaşlarımız yayıncıların sorularına cevap verdi, nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Birtakım yayın organları şimdi RTÜK aleyhine yayına başladılar. Biz, toplum için sizin için hepimiz için söylüyoruz. Bundan rahatsız olacak ne var?” diye konuştu.