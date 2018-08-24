RTÜK’e gelen şikayetler: Diziler beş kat arttı, zirvede ‘Çukur’ var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yılın ilk altı ayında en çok şikayeti diziler için aldı. Bu dönemde, dizilerle ilgili geçen yılın aynı dönemine göre beş kat artışla 30 bin 358 şikayet yapıldı. Zirvede, Show Tv’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisi var.

RTÜK, Show Tv’ye dizideki ‘alkol kullanımı, yoğun öpüşme ve sevişme sahneleri’ nedeniyle idari para cezası vermiş, dizinin internet versiyonunda ‘sansürsüz’ halde yer alan küfürlerin ekranda da izleyici tarafından ‘dudak hareketlerinden anlaşılabileceği’ gerekçesiyle kanala 1 milyon liralık ceza kesmişti.

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AA’nın RTÜK raporundan derlediği bilgilere göre, kuruma bu yılın ilk altı aylık döneminde toplam 69 bin 772 şikayet ulaştı.

Şikayetlerin 34 bin 674’ü RTÜK Çağrı Hattı, 29 bin 3’ü RTÜK’ün web sayfası, 3 bin 605’i kurumun mobil uygulaması ve 2 bin 490’ı da e-devlet üzerinden iletildi. Geçen yılın aynı dönemindeki 89 bin 40 vatandaş şikayeti dikkate alındığında şikayetlerde düşüş gözlemlendi.

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Verilere göre, televizyon yayınlarını yüzde 68 oranıyla en fazla erkekler şikayet etti. Şikayetlerin yüzde 32’si ise kadınlardan yapılırken yayınlara yönelik en çok 26-30 yaş aralığındaki kişilerce şikayette bulunulduğu belirlendi.

RTÜK’e iletilen bildirimler özellikle ocak, şubat ve mart aylarında yoğunluk gösterdi. Şikayetler, ocak ayında 12 bin 465, şubatta 29 bin 913, martta ise 9 bin 787 olarak gerçekleşti.

Özellikle şubat ayındaki şikayet artışında, ‘Çukur’da trafik polislerine yönelik bir sahne neden oldu.

Yüzde 41’le üniversite mezunları

Bu yılın ilk altı aylık verilerine göre, en fazla şikayet edilen program türü 30 bin 358 bildirimle diziler oldu. 2017’nin aynı döneminde yaklaşık beş kat artış yaşandı.

Dizileri 7 bin 196 şikayetle sohbet programları, 4 bin 239 şikayetle ‘tele-alışveriş’, 3 bin 557 şikayetle haber bültenleri ve 2 bin 952 şikayetle ‘reality show’lar izledi. Dizilere yönelik şikayetler en çok yüzde 41 oranıyla üniversite mezunları tarafından yapıldı.

Geçen yıllarda program türlerine yönelik şikayetlerde ‘evlilik programları’ zirvedeydi ancak bu programların 2018’de yayından kaldırıldı.

2018’in ilk 6 aylık döneminde en çok şikayet edilen program 11 bin 599 bildirimle ‘Çukur’ dizisi oldu. Bunu 7 bin 659 şikayetle ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi, 6 bin 486 şikayetle ‘Adnan Oktar ile Sohbetler’, 2 bin 145 şikayetle ‘Yeni Gelin’ dizisi ve bin 207 şikayetle de ‘Avlu’ dizisi takip etti.

Cinsel ürün reklamlarına şikayet

Şikayetlerde 77 bin 551 kezle en çok “Program uyarılsın/ceza verilsin/kaldırılsın/kanal kapatılsın” talebi RTÜK’e iletildi.

Şikayet türlerinde ikinci sırada 76 bin 282 bildirimle ‘genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık’ yer aldı. Bunu 33 bin 563 bildirimle ‘çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verici yayın’, 24 bin 88 bildirimle ‘ırk, renk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farklılıklarını kin ve düşmanlığa sevk edecek türde içerikler’ izledi.

RTÜK, ilk altı ayda reklamlar ve ‘tele-alışveriş’ yayınlarıyla ilgili de toplam 6 bin 877 şikayet aldı. Bu şikayetlerde birinci sırada bin 969 ile cinsel ürün satışı yapılan reklamlar yer aldı. ‘Bitkisel ürün’ satışının yapıldığı doğrudan satış reklamları ise 902 şikayetle en çok şikayet edilen ikinci kategori oldu.