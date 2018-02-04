RTÜK üyesi uyardı: ‘Adnan Oktar kılıfı’yla internet sansürü getiriliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP’li üyesi İlhan Taşçı, Meclis’e sevk edilen torba yasada ‘internetten yapılan yayınlar’da da RTÜK’e lisans verme ve iptal etme yetkisinin tanındığını belirterek internet medyasına karşı sansür hazırlığı yapıldığını savundu.

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar’ın, yaptığı yayınlar neticesinde RTÜK’e şimdiye dek 500’e yakın şikayet gitmişti.

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Ancak kurul buna karşı bir şey yapamıyor çünkü şikayete konu yayınlar YouTube’dan ya da sosyal medyadan yayınlanıyor. Bu da lisanslı bir kanal olmasına rağmen A9’a yaptırımın önündeki bir engel olarak gösteriliyor.

Meclis’e sevk edilen torba yasadaki bir maddenin bu yayınları etkileyebileceği belirtiliyor.

Maddeye göre lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecek. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.

Torba yasadaki maddeyi Odatv’ye değerlendiren RTÜK’ün CHP’li üyesi Taşçı şunları söyledi:, “A9 kılıfıyla sansür uygulaması getirilmek istenmektedir. İnternet üzerinden iletim denildiği an YouTube başta olmak üzere tüm sosyal medya ve iletişim mecralarını kapsar nitelikte sansür, erişimi engelleme sonucu yaratacak bir yaklaşımdır bu. Düzenlemenin bu haliyle yasalaşması Anayasada tanımlanmış iletişim, haberleşme özgürlüğüne de darbe vurur.”