RTÜK uyarmıştı: Netflix ‘Minnoşlar’ filmini Türkiye kataloğundan çıkardı

Netflix, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) geçen hafta yaptığı uyarı sonrası ‘Minnoşlar’ (Cuties) filmini katalogdan çıkardı. Film Türkiye’de yayınlanmayacak.
RTÜK geçen hafta yaptığı toplantıda Netflix’e filmin katalogdan çıkarılması çağrısı yapmıştı.
RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan, “Yayın hizmetleri; çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar vermişti.
Türkiye kataloğundan çıkarılan Minnoşlar filmi, 9 Eylül’de tüm dünyada yayına girecek.