RTÜK, Ülke TV’ye Noyan’ın sözleri nedeniyle üç kez program durdurma cezası verdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yazar Sevda Noyan’ın, Ülke TV’de, Esra Elönü tarafından hazırlanan ‘Arafta Sorular’ programında darbe iddialarıyla ilgili olarak sözleri sonrasında kanala üç kez program durdurma cezası verdi.

Noyan programda şu ifadeleri kullanmıştı: “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır.“

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Kurul, karara gerekçe olarak Noyan’ın sözleriyle yayında, ‘toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edilmesini ve toplumda nefret duyguları oluşturulmasını‘ gösterdi.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşçı, kararın oybirliğiyle alındığını açıkladı.

“Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil” diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, tepkiler üzerine geri adım atmış şu ifadeleri kullanmıştı: “Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddet teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlk kurul toplantısında gereği yapılacaktır.”