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RTÜK kız çocuğuna baktı ‘dişi karakter’ gördü: Çizgi filmdeki ‘öpüşme’ye ceza

 

Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmdeki öpüşme sahnesine ceza kesen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 12 yaşındaki kız çocuğunu ‘dişi karakter’ diye tanımladı.

‘Planet Çocuk’ kanalında ‘Lucky’ isimli çizgi filmde 12 yaşındaki bir kız çocuğunun başından geçen maceralar konu ediliyor.

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Çizgi filmin mart ayında yayınlanan iki bölümü RTÜK tarafından incelendi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, RTÜK uzmanlarının hazırladığı raporda çizgi filmdeki bir sahne şöyle yorumlandı: “Söz konusu yapımda, dişi karakterin erkek karaktere duygusal yakınlık hissetmesi sonucu yalandan hal ve hareketlerin tasvir edildiği görülmektedir. Kadın-erkek ilişkilerine dair yapılan tasvir sırasında, çocuk dünyasının saflığına tezat niteliğindeki öğelerin, sosyal öğrenci araçlarından biri olan çizgi filmlere konu edilmesi, çocukların ahlaki ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilemesine neden olabileceği değerlendirilmiştir.”

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Çizgi filmin diğer bölümüyle ilgili olarak da raporda, ‘Lucky’nin ‘babasını ve öğretmenini duygusal olarak yakınlaşırken (öpüşürken) gördüğü ve şoka girdiği’ belirtilerek şöyle dendi: “0-18 yaş arasında olan bireyler tüm toplumlarda çocuk olarak kabul edilirler. Yaşlarına uygun olmayan içerikte yayınlarla baş başa kaldıkları zaman, benlik ve kimlik gelişimlerinde geri döndürülemez hasarlara yol açacaktır. Çocukluklarının yeterince sindirilmeden, doya doya yaşanmadan ellerinden alınıvermesi bir yana, yaşlarına uygun olmayan içeriklerle, geleceklerinin de çalınma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadılar. Neil Postman, çocukların böyle teknolojik iletişim araçları ile kuşatılmasını, ‘çocukluğun yok oluşu’ kavramıyla açıklar.”

Raporda şu degerledirme de yer buldu: “Çocukların dünyasına bu türden bir kurgunun dahil edilmesi, çocukların doğasından gelen masumiyetlerine zarar verebileceği ve söz konusu kurgunun kadın-erkek ilişkileri açısından çocukların kendi nezdinde inşa ettiği gerçeklik algısının, ahlaki ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir.”

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