RTÜK, KHK yetkisini ilk kez kullandı: Beş kanalın lisansı iptal

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı uygulamayan beş televizyon kanalının lisansını, 690 sayılı KHK’ya dayanarak iptal etti.

Bu kararla RTÜK, lisans iptal yetkisini ilk kez kullanmış oldu.

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690 sayılı KHK’nın 60’ıncı maddesiyle radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün sağlık beyanıyla satışı, pazarlanması ve reklamı ile sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımı yasaklanmıştı.

Özel ücrete tabi numaralar kullanılarak izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemeyeceği de düzenlenmişti.

KHK kapsamında bu tür yayınları bir yıl içerisinde üç kez yapan kanallara lisans iptaline varan cezalar getirilmişti.

Beş kanala lisans iptali

AA’nın aktardığına göre, RTÜK’ün dün gerçekleştirilen üst kurul toplantısında, büyük bölümü uydu üzerinden ‘uygunsuz nitelikte’ yayın yapan kanalların durumu ele alındı.

RTÜK, daha önceki toplantılarında da uydu üzerinden ‘ahlaksız, dolandırıcı, silah reklamı, elektronik nargile satışı, cinsel içerikli ürün, gıda takviyesi ürünleri ve arkadaşlık hatları reklamı’ yapan kanallara beşer kez program durdurma ve en üst sınır olan gelirden yüzde 5 oranında para cezası vermişti.

Bu kapsamda 10 güne kadar yayınları durdurma cezası alan ancak bu cezaları uygulamayan ‘Anadolu Yurdum TV, Genç TV, HLT TV, Son Hedef TV ve Yeni Sinema TV’nin lisansları iptal edildi.

TV8 ve Flash Tv’ye ceza

RTÜK, TV8’de yayınlanan ‘İşte Benim Stilim’ ile ‘Flash Haber Bülteni’ne de müeyyide uygulanmasına karar verdi.

Söz konusu programların yanı sıra silah reklamı yapan ‘Anadolu Kaplanları 2023 TV, Damla TV, Canlar TV’ye de para cezası verildi.