RTÜK kararını verdi: ‘Camiler genelev olarak kullanıldı’ sözü ifade özgürlüğü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Akın’ın “1924’te Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var” ifadesini ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirerek cezaya gerek görmedi.

Akın’ın Radyo Ton adlı kanalda programda ettiği söz tepki çekmiş, üniversite tarafından hakkında idari soruşturma açılıp disiplin cezası verilmişti.

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Sözcü’den Can Özçelik’in haberine göre RTÜK üyeleri İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen, Radyo Ton hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine RTÜK tarafından yapılan değerlendirmede, Akın’ın radyo programında söylediği sözlerin hakaret içermediği belirtildi. RTÜK, raporunda Akın’ın söz konusu ifadesinin cumhuriyet siyasal hayatı hakkında yorum olduğu ve ‘ifade özgürlüğü’ kapsamına girdiği savunuldu.

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RTÜK raporunda şöyle dendi: “Siyasal çatışmaların veya rekabetin bir sonucu olarak örgütlerin veya partilerin eleştirilmesi, itham edilmeleri demokratik bir ülkede ifade özgürlüğünün gereği olarak kabul edilmelidir. Yayının şikayete konu olan bölümünde konuk tarafından sadece eleştirel ifadeler kullanılmıştır. Anlatılanların doğruluğunun ya da yanlışlığının tarafımızca açıklığa kavuşturulması mümkün değildir, bunların ancak bağımsız mahkemelerce karara bağlanabileceği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Radyo Ton isimli medya hizmet sağlayıcının söz konusu yayınında ihlal olmadığı değerlendirilmiştir.”