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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK iki kadının öpüşmesini sansürledi, kurul üyesi ‘genel ahlak dayatılıyor’ dedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bir dizide iki kadının öpüşme görüntüsüne ‘genel ahlaka aykırı olduğu’ gerekçesiyle ceza verdi. RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi Faruk Bildirici ise karara “RTÜK’teki çoğunluğun ahlak anlayışı dayatılıyor” diye itiraz etti.

Fotoğraf: Youtube

RTÜK, dijital platformlarda yayın yapan şifreli Fox Life kanalına, 9-1-1 adlı dizide iki kadının saniyelik öpüşme sahnesinin ‘milli ve manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu’ gerekçesiyle idari para cezası ve beş kez yayın durdurma cezası verdi.

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Karara tepki gösteren Bildirici şunları söyledi: “Geç bir saatte ve şifreli kanalda yayınlanan görüntülerin çocuk ve gençleri etkileyeceğini söylemek gerçekçi olamaz. RTÜK’teki çoğunluğun ahlak anlayışı dayatılıyor. Amerikan insanlarının yaşamlarından kesitler içeren bir dizi elbette Türk aile yapısına uygunluk olmayacaktır.”

Uzman raporunda ihlalin konusu olarak eşcinsel ilişkinin konu edilmesi yazılmasının ayrımcılık olduğunu ifade eden Bildirici, “Eşcinselliğin konu edilmesi başlıbaşına ihlal konusu olamaz.Eşcinsellik bir yönelimdir” dedi.

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