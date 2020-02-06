RTÜK, FOX TV sunucusu Portakal’ın sözlerini gerekçe göstererek para cezası verdi

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kurumun akşam haberlerini sunan Fatih Portakal’ın yayında kullandığı sözleri gerekçe göstererek FOX TV’ye ağır para cezası verdi.

Fatih Portakal

Portakal’ın, 6 Ocak’ta, Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri hakkında haberi sunarken sarfettiği, Türkiye’yi ‘sömürgeci ilan ettiği’ öne sürülen sözleri RTÜK’te görüşülerek cezalandırıldı.

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Üst Kurul, Portakal’ın 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan, ‘tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır’ hükmünü ihlal ettiğini iddia ederek kanala ağır idari para cezası uyguladı.

Deprem yayınları sonrasında beş kanala ceza

RTÜK ayrıca, izleme uzmanlarının deprem yayınlarına ilişkin raporlarını da ele aldı. Elazığ’da yaşanan depreme ilişkin halkı sorumlu yayıncılık anlayışıyla bilgilendirmekten ziyade izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturacak nitelikte yayın yaptığı gerekçesiyle de beş kanala para cezası uygulandı.