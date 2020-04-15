RTÜK, FOX TV Ana Haber’e üç kez durdurma cezası verdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fatih Portakal’ın sunduğu FOX TV Ana Haber programına üç kez yayın durdurma cezası verdi.

RTÜK Üst Kurulu’nda yapılan son toplantıda 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerindeki FOX Ana Haber’de ‘CHP’li belediyelerin yardımlarının engellenmesine’, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’nın siyasallaşmasına’ ve ‘tüm devletlerin yoksullaştığına’ yönelik tespitler ‘ihlal’ olarak değerlendirildi.

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Gerekçe: halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek

İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varan RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8/1/b maddesinde yer alan, “Yayın hizmetleri, …Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmü kapsamında FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım (yayın reklam gelirlerinin yüzde 3’ünün ceza bedeli olarak alınmasına) ve üç kez program durdurma cezasına hükmetti.

Ayrıca, FOX TV’nin ‘İlker Karagöz İle Çalar Saat‘ programındaki ‘Ekmek kuyruğunda kavga‘ haberi nedeniyle yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Erdoğan’ın hedefinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Portakal hakkında, sosyal medyada ‘yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik’ ifadeler paylaştığı gerekçesiyle İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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Tekalifi Milliye hatirlatılıp “zor gunlerden geciyoruz” denilerek mevduati veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermis bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef! — fatih portakal (@fatihportakal) April 6, 2020

Portakal’ın “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” dediği tweet nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan cumhurbaşkanına hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istenmişti.